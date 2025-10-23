6 متأهلين إلى نهائيات أبطال تحدي القراءة العربي

تأهل ستة من نخبة القرّاء العرب إلى نهائيات الموسم الثامن من تحدي القراءة العربي، المبادرة المعرفية الأكبر من نوعها في العالم العربي، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة في نفوس الأجيال الجديدة.

وضمّت قائمة المتأهلين إلى النهائيات نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف الدول العربية، وهم:

-تغريد محمد من جمهورية مصر العربية

-ريم الزرعوني من دولة الإمارات العربية المتحدة

-محمد جاسم من مملكة البحرين

-بيسان وبيلسان كوكة (التوأم) من تونس

-مريم شامخ من موريتانيا

-عائشة ناظم من العراق

ويستعد المتأهلون لخوض المرحلة الختامية من المنافسات حيث سيتم اختيار بطل تحدي القراءة العربي لهذا الموسم بعد تصويت الجمهور ، استناداً إلى قدراتهم على التحليل، والإبداع، والتعبير عن الأفكار التي اكتسبوها من قراءاتهم المتنوعة.

ويجسد وصول هؤلاء الطلبة إلى النهائيات ثمار الجهود التي يبذلها تحدي القراءة العربي في بناء جيل قارئ ومبدع، يسهم في استئناف مسيرة الحضارة العربية القائمة على العلم والمعرفة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل القراءة أسلوب حياة في كل بيت عربي.