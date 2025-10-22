حافلات النقل العام مجانية في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن استخدام حافلات النقل الجماعي المغذية لمحطات المترو يعد مجانياً في كلا الاتجاهين في حال استخدام المترو للتنقل، سواء في رحلات الذهاب أو العودة، وذلك ضمن ضوابط وشرط محدد وهي أن تظل الرحلة ضمن حدود نفس المنطقة الجغرافية، دون تجاوزها إلى منطقة أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام احتساب التعرفة يعتمد على مبدأ احتساب الرسوم مرة واحدة فقط عند بداية الرحلة، وذلك عند صعود الراكب إلى الحافلة المغذية للمترو، وفي حال استخدم الراكب المترو بعد ذلك، أو عاد بالحافلة نفسها في الاتجاه المعاكس ضمن نفس المنطقة، فلن يتم احتساب أي رسوم إضافية.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة التابعة للهيئة، أن نظام مترو دبي مقسم إلى 7 مناطق رئيسية، ويتم تحديد رسوم التنقل بناءً على عدد المناطق التي يمر بها الراكب أثناء رحلته، مشيراً إلى أن التنقل بالحافلات المغذية ضمن نفس المنطقة لا يتطلب دفع أي رسوم إضافية في حال استخدام المترو، حيث تعد الرحلة مجانية في كلا الاتجاهين، طالما أن الراكب لم يتجاوز نطاق منطقته الجغرافية الأصلية.

وأوضح عادل شاكري، أن المنطقة الأولى تضم مناطق جبل علي الصناعية، وجبل علي المنطقة الحرة، وتكنو بارك، ومجمع دبي للاستثمار، ودبي وورلد سنترال، أما المنطقة الثانية فتضم أم سقيم، والبرشا، وتلال الإمارات، بالإضافة إلى جزء من جبل علي الصناعية، وتغطي المنطقة الثالثة قرية جميرا، وعقارات جميرا غولف، وقرية جميرا جنوب، والبرشا جنوب، ومنطقة المركاض.

وتشمل المنطقة الرابعة كلاً من ند الشبا، ومردف، والخوانيج، والمحيصنة، في حين تضم المنطقة الخامسة سوق الذهب، والممزر، والقصيص، ومنطقة الراشدية، أما المنطقة السادسة، فتشمل مناطق الغبيبة، والسطوة، والكرامة، والجافلية، فيما تضم المنطقة السابعة مناطق العوير، وورسان، والهباب، ومنطقة دبي لاند.

وأشار شاكري إلى أن تقديم الهيئة هذه الميزة لمستخدمي المترو يأتي في إطار حرصها على تقديم تجربة تنقل متكاملة ومستدامة تخدم مختلف شرائح المجتمع، حيث تسعى الهيئة إلى توفير خيارات نقل مريحة وبتكلفة مناسبة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف دبي في أن تصبح واحدة من أكثر المدن اتصالاً واعتماداً على وسائل النقل العامة الذكية والفعالة.