الإمارات: إجازة عيد الأضحى للحكومة الاتحادية من الخميس 5 يونيو وحتى الأحد 8 يونيو 2025

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لهذا العام 1446هـ سوف تبدأ من 09 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الخميس 05 يونيو 2025، وتستمر لغاية 12 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الأحد 08 يونيو 2025م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 09 يونيو 2025م.

ودونت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "حسب تعميم للهيئة..

عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية لهذا العام 1446هـ سوف تبدأ من 09 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الخميس 05 يونيو 2025، وتستمر لغاية 12 ذي الحجة 1446هـ الموافق يوم الأحد 08 يونيو 2025م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 09 يونيو 2025م".