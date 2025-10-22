محمد الشرقي: أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وضمان تكامله بين مختلف القطاعات

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وضمان تكامله بين مختلف القطاعات الحيوية، ومواءمته لمتطلبات التحول التنموي الشامل الذي تشهده إمارة الفجيرة على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تكريم الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، في احتفال نظمته حكومة الفجيرة بفندق دبل تري من هيلتون بالإمارة، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، التي تسهم في دعم الكوادر الوطنية وتطوير كفاءاتهم في القطاعات بمؤسسات الإمارة كافة، وتدفع بالأداء الحكومي إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتعزز دعائم النهضة الشاملة لإمارة الفجيرة في جميع المجالات.

وجاء تنظيم الحفل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتكريم الجهات الحكومية المتميزة وموظفيها أصحاب الأداء الاستثنائي والمشاريع الحكومية الرائدة، تقديراً لجهودهم في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميز المؤسسي في الإمارة، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الفجيرة وتطوير منظومة العمل الحكومي فيها.

وفي كلمته خلال الحفل، قال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري والأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي: «إن ما نشهده اليوم هو نتاج عمل جماعي وتعاون بناء بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، أثمر عن قصص نجاح ملهمة تجسد روح التميز والمسؤولية في العمل الحكومي».

وهنأ الضنحاني الفائزين من الجهات والأفراد، مؤكداً أنهم يستحقون هذا التكريم والتقدير نظير جهودهم المخلصة وإنجازاتهم النوعية التي انعكست إيجاباً على كفاءة الأداء الحكومي وتطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن العامين الماضيين شهدا حراكاً متميزاً في حكومة الفجيرة، تمثل في تطوير المنظومات المؤسسية ورفع جاهزية الكوادر الحكومية، مشيداً بجهود مديري الجهات في تمكين قيادات الصفين الثاني والثالث، وتعزيز ثقافة التميز وفق معايير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

وتوج سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في مختلف فئات الجائزة، وممثلي الجهات الحكومية والقيادات والموظفين الذين حققوا مراكز متقدمة في الأداء المؤسسي والابتكار والتحول الرقمي وخدمة المتعاملين، إلى جانب أصحاب المبادرات والمشاريع الحكومية المتميزة التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة في الإمارة.

وشهدت الدورة التقييمية الأولى للجائزة مشاركة 21 جهة حكومية تنافست على 7 فئات مؤسسية، و8 فئات لأوسمة الفجيرة للتميز، و5 فئات للتميز الإداري، ضمن منظومة شاملة تعكس التزام حكومة الفجيرة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأداء والحوكمة والابتكار.

واختُتم الحفل بتكريم سمو ولي عهد الفجيرة لبرنامج خليفة للتميز الحكومي، وتقديم هدية تذكارية تقديراً لدعمهم لمسيرة التميز وتطوير الأداء الحكومي في الإمارة.

وشهد الحفل عدد من القيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومجموعة من الخبراء والمقيمين الذين شاركوا في إنجاح الدورة التقييمية الأولى للجائزة.