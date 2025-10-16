«كلب روبوت» لمراقبة الحدائق العامة وتعزيز الجودة في أبوظبي

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي تجربة نوعية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الحدائق العامة، من خلال إدخال روبوت ذكي على هيئة كلب آلي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف الروبوت إلى رفع كفاءة الرقابة الميدانية في الحدائق وتعزيز مستوى جودة الخدمات والسلامة العامة، عبر أداء مهام تفتيشية دقيقة تشمل رصد المرافق، ومتابعة السلوكيات العامة، وتوثيق الملاحظات والمخالفات والمفقودات.

وأكدت البلدية أن الكلب الآلي يعمل من خلال منظومة متكاملة من الكاميرات والمستشعرات الذكية، إلى جانب برمجيات تحليلية متقدمة تتيح له إرسال تقارير آنية إلى غرف المراقبة المركزية، ما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين تجربة الزوار.

وتمت تجربة الروبوت ميدانياً في حديقة العائلة بأبوظبي ضمن المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم توسيع نطاق استخدامه تدريجياً في حدائق العاصمة كافة ابتداءً من العام القادم، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دائرة البلديات والنقل لتطبيق الحلول الذكية وتحقيق استدامة المرافق العامة، بما يعزز من ريادة أبوظبي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المدينة.

تقنيات

ومن خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025 عرضت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن مجموعة جديدة من المشاريع والابتكارات والشراكات الاستراتيجية لتعزيز مستقبل النظام الحضري الذكي في أبوظبي والأنظمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نشر الطائرات بدون طيار عبر شبكة الجيل الخامس، وتطوير منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبلدية والنقل، وأنظمة للمراقبة والسلامة العامة الذكية، كما أعلنت عن منصة التوأمة الرقمية، التوأم الرقمي الجديد للإمارة، والتي تعد الطبقة المركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخطيط الحضري والعمليات في الإمارة، وتجمع بين البيانات المباشرة والروبوتات والتحليلات الاستشرافية، وتراقب البنية التحتية والتنقل باستمرار، ما يمكن الجهات المعنية من محاكاة وتوقع وتنظيم وتطوير المدينة.