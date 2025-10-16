«تايرا».. تبهر زوار جيتكس بحديثها وتفاعلها الإنساني

في مشهد مستقبلي خطف أنظار الزوار والمشاركين في معرض جيتكس جلوبال 2025، وتحديداً في جناح «اتصالات»، وقفت «تايرا» الروبوت الذكي، تتحدث بطلاقة وبلغة سليمة وبطريقة تفاعلية تشبه البشر إلى حد كبير، مع الزوار وتجيب عن أسئلتهم بابتسامة وتعابير سلسة، لتجسد صورة واقعية لما قد تكون عليه علاقة الإنسان بالروبوت في المستقبل القريب.

بملامح ودودة وصوت طبيعي، تفاعلت «تايرا» مع الجمهور في مواقف متنوعة، من الترحيب بالزوار إلى إجراء محادثات قصيرة معهم باللغتين العربية والإنجليزية، ما أثار إعجاب الحاضرين الذين لم يترددوا في التقاط الصور ومقاطع الفيديو وتجاذبوا معها أطراف الحديث في أجواء مبهجة.

وتركت «تايرا» انطباعاً قوياً بأن المستقبل لم يعد ينتظر، بل بدأ بالفعل من هنا في المعرض الدولي في قلب دبي المدينة النابضة بالحياة وبالتكنولوجيا، حيث كانت تقوم بحركات بشرية فتومض رموشها ببطء، وتميل رأسها برفق، وتتفاعل بتحولات دقيقة في النظرة والتعابير وكأنها شخص بشري ينبض بالحياة بشكل مخيف.

وأوضحت «اتصالات» أن «تايرا» تمثل الجيل الجديد من الروبوتات الذكية التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحليل المشاعر، والتفاعل الصوتي الطبيعي، بما يمهّد الطريق لتكامل أوسع بين الإنسان والآلة في مجالات متعددة مثل خدمة العملاء والتعليم والرعاية الصحية.