«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تبتكر مساعداً ذكياً لكبار السن وذوي الهمم

استعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، خلال فعاليات اليوم الثاني من جيتكس جلوبال 2025، مشروعاً بحثياً مبتكراً عبارة عن مساعد ذكي، يهدف إلى تطوير نظام رعاية ذكي مخصص لكبار السن والأشخاص من ذوي الهمم أو محدودي الحركة والمرضى.

وأوضح الدكتور جان لحود، باحث في قسم الرؤية الحاسوبية بالجامعة، في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أن الفريق البحثي حصل على منحة بحثية إقليمية من شركة ميتا لعام 2025، لدعم المشروع المبتكر في إنجاز علمي يرسخ مكانة دولة الإمارات في ريادة الذكاء الاصطناعي.

وقال إن هذا التكريم الذي جاء قبل مشاركة الجامعة في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، مباشرة، يأتي ضمن مشروع يستند إلى نماذج لغوية كبيرة ومتعددة الوسائط للأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وأوضح أن المساعد الذكي الذي يدعى OMER-Care يعد خطوة متقدمة في مجال الرعاية المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث يسهم في تمكين كبار السن من استعادة قدر أكبر من الاستقلالية وتحسين جودة حياتهم.

ويرتكز النظام على نظارة ذكية مزودة بكاميرا ومستشعرات تلتقط البيئة المحيطة بالمستخدم، من صور وأصوات وحركات العين، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات وتقديم المساعدة الفورية.

وأضاف أن النظام يعتبر مساعداً ذكياً متعدد الوسائط يفهم البيئة المحيطة بالمستخدم ويتفاعل معها بناء على حركات العين والأوامر الصوتية، مشيراً إلى أن المشروع يوفر خيارات إدخال باللغة العربية والإنجليزية، مع إمكانية تطويره مستقبلاً ليدعم لغات أخرى.

وأوضح أن النظام يضم أيضاً تطبيقاً للهاتف المحمول يتيح لمقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة متابعة المستفيدين عن بعد، ما يعزز من إمكانات الرعاية المنزلية الذكية ويقلل الحاجة إلى الإشراف المباشر.