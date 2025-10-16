«الوطنية لإدارة الطوارئ» تستعرض تطبيقات لتعزيز الجاهزية الوطنية

أكد حمد العامري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في معرض «جيتكس 2025» من خلال عرض مشاريع ومنصات رقمية مبتكرة عدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح العامري أن أبرز هذه المشاريع هو تطبيق المحاكاة «الجيومكاني»، الذي يهدف إلى محاكاة المخاطر الواردة في سجل المخاطر الوطني ضمن بيئة افتراضية آمنة، وذلك لقياس مدى فاعلية القدرات الوطنية في مواجهة تلك المخاطر، وتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة على المستوى الوطني.

وأضاف: «يقدم نظام الموارد والقدرات الوطنية منصة متكاملة لحصر وإدارة كل الموارد المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص، ما يدعم عملية اتخاذ القرار بتوظيف هذه الموارد بأفضل شكل ممكن».

وأكد العامري أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، بما يعزز الاستباقية والجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في «جيتكس 2025» تعكس التزامها بدعم توجهات الدولة في مجال التحول الرقمي والابتكار، وتتيح للهيئة عرض أحدث الحلول والتقنيات التي طورتها، والتي تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الطوارئ وضمان حماية الأرواح والممتلكات.