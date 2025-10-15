في "مجالس المستقبل العالمية 2025".. من دبي العالم يعيد كتابة معادلة الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني

أكد المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن العالم يمرّ بمرحلة حاسمة من التحول التكنولوجي والاقتصادي تتطلب تعاوناً عالمياً واسعاً لمواجهة التحديات المتسارعة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية والانعكاسات المتوقعة للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد وسوق العمل.

وأجمع المتحدثون على أن الحوار وتبادل الخبرات باتا ضرورة لبناء أنظمة رقمية آمنة ومستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة المتغيرات العالمية.

وشكّلت الأرقام محوراً رئيسياً في مداخلات المشاركين، إذ أوضح بورغه برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاقتصاد العالمي سجل نمواً بنسبة %3 رغم التعقيدات الجيوسياسية الراهنة، متوقعاً أن يتراوح النمو بين2و 3% خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي الذي تجاوزت استثماراته في الولايات المتحدة 500 مليار دولار، ترفع الإنتاجية العالمية بنسبة تصل إلى30%، لكنها في المقابل تسهم في زيادة التهديدات الرقمية، حيث تُقدَّر خسائر الاقتصاد العالمي الناتجة عن الجرائم السيبرانية بما بين 2 إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، ما يستدعي تنسيقاً دولياً لمجابهة هذه المخاطر.

من جانبه، قال نيل جيتون، مدير إدارة الجريمة السيبرانية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، إن المنظمة التي تضم 160دولة تعمل على تعزيز قدرات الدول في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

وأكد أن التعاون المستمر مع المنتدى الاقتصادي العالمي مكّن من تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لفرق الأمن السيبراني حول العالم، مشيراً إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في مكافحة التهديدات الرقمية.

بدورها، استعرضت سينا لوسون، وزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي في توغو وعضو مجالس المستقبل العالمية، تجربة بلادها في تطوير أنظمة رقمية متكاملة خلال جائحة «كوفيد-19».

وقالت إن بلادها أطلقت حينها منصة للدفع الإلكتروني لتقديم مساعدات مالية للفئات المحتاجة، وأعقب ذلك إنشاء هوية رقمية وطنية ومنصة لتبادل البيانات، مؤكدة أن التعاون الدولي وتبادل التجارب بين الدول يسهم في تسريع التحول الرقمي العالمي.

وأكد خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الإمارات تُعد ثالث أكبر مندوب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل تجمع مخرجات النقاشات العالمية وتحولها إلى مبادرات عملية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني ستكون محاور رئيسية في تشكيل أجندة المستقبل.

وشدد المشاركون في ختام الجلسة على أهمية الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ العملي، من خلال وضع أطر دولية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم السيبرانية، مؤكدين أن بناء مستقبل رقمي آمن ومستدام يتطلب تكاتف الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية على مستوى العالم.