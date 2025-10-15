عمر العلماء: مستقبل الذكاء الاصطناعي بالإمارات نهج استباقي تشريعي يحافظ على القيم ويرفع جودة الحياة

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خلال الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً وتشريعيّاً متقدّماً في تنظيم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن وظيفتها لخدمة الإنسان ورفع جودة الحياة في المجتمع وزيادة الإنتاجية، مع الالتزام بالقيم والمبادئ الأساسية للدولة.

كما لفت معاليه إلى أن الإمارات ترى في الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا مهمة تساهم في تقدم المجتمعات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق قفزات نوعية في جودة الحياة، وأكد أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات ليس مجرد تقنية مستخدمة، بل هو جزء لا يتجزأ من البنية التحتية والخدمات اليومية.

وخلال الجلسة، تفضل معاليه بنقل رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن التعلم من الحياة، قائلاً: «إذا لم تكن لديك رؤية ستكون من رؤى الآخرين، وإذا لم يكن لديك حلم فلن تتمكن من تحقيقه». وأوضح معاليه أن الرؤية هي المحفّز الأول لتوجيه خطواتنا، وأن الحلم هو القوة الدافعة التي تُحوِّل الواقع إلى مستوى أعلى من التقدّم والتحوّل، مؤكداً معاليه أن قيادة دولة الامارات الرشيدة وشعبها أثبتوا أن لا حلم كبيراً للغاية ولا طريق صعبا جداً.