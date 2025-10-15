تنمية المجتمع بأبوظبي تدشن «مساحة الأسرة» لـ 190 خدمة رقمية

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مشروع «مساحة الأسرة» الجديد عبر منصة «تم»، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2025. يهدف المشروع إلى دعم الأسر وتسهيل وصولها إلى أكثر من 190 خدمة رقمية من خلال لوحة بيانات موحدة وذكية، بما يضمن تجربة رقمية متكاملة تعزز من جودة وكفاءة الخدمات، وتدعم رفاه الأسرة والمجتمع.

وأكدت الدائرة أن «مساحة الأسرة» تعد من المشاريع الرقمية الرائدة والمبتكرة، وقد تم تطويرها بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي وعدد من الجهات الحكومية، في إطار مساعيها لتمكين الأسر وتعزيز ترابطها عبر تجربة رقمية سلسة تلبي مختلف احتياجات الحياة اليومية. ويتيح المشروع لأفراد الأسرة الوصول إلى خدمات موحدة تغطي مراحل الحياة كافة، من خدمات الزواج والتعليم، وصولاً إلى دعم رفاهية جميع أفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار وجودة الحياة.

وأشارت الدائرة إلى أن المشروع يجسد التزام الجهات الحكومية بتسخير التحول الرقمي لخدمة الإنسان، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية عبر منصة «تم»، ما يوفر تجربة موحدة، وذكية، وسريعة. كما يأتي إطلاق المشروع في إطار «عام المجتمع»، ليترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع مترابط، ومستدام، ومواكب للتطورات الرقمية العالمية، إيماناً بأن الأسرة هي النواة الأساسية للتنمية الاجتماعية.

خدمات شاملة ومخصصة

وتوفر «مساحة الأسرة» واجهة استخدام تفاعلية عبر لوحة تحكم مخصصة لكل أسرة، تتيح الوصول إلى خدمات مثل: إصدار الوثائق الرسمية، وتسجيل الأبناء في المدارس، ومتابعة التقارير الدراسية، وخدمات النقل المدرسي، كما تشمل خدمات موجهة لفئات محددة مثل:

كبار المواطنين، وأصحاب الهمم.

وتحتوي المنصة على أدوات رقمية مبتكرة أبرزها:

«شجرة العائلة»: عرض مرئي وتفاعلي لبيانات الأسرة، يربط كل فرد بالخدمات والمعلومات ذات الصلة. خدمة «مديم»: موجهة للشباب المقبلين على الزواج، وتشمل الدعم المالي، والسكني، وبرنامج الإعداد للزواج. لوحة مخصصة للحيوانات الأليفة: لإدارة بياناتها ووثائقها الرسمية. إدارة بيانات الفئة المساعدة في المنازل.