طلبة في «التقنية» يبتكرون قارباً لتنقية البحار والمحيطات من التلوث

ضمن المشاريع الابتكارية، التي عرضها طلبة كليات التقنية العليا بدبي في إطار جهودهم لدعم الاستدامة البيئية، استعرض ثلاثة طلاب ابتكاراً نوعياً، يتمثل في قارب ذكي لامتصاص الزيوت المتسربة من السفن واليخوت في مياه البحار والمحيطات، بهدف تنظيف المياه وحماية الحياة البحرية من التلوث.

ويعتمد القارب على تقنية مبتكرة، تتمثل في بكرة مصنوعة من الجلد تدور أسفل القارب، لتمتص الزيوت العالقة على سطح المياه، ما يسهم في الحد من الآثار السلبية للتسربات النفطية، والحفاظ على التوازن البيئي في البحار.

وأوضح الطلبة وهم: عمار جعفر، وحميد عبدالله، ومريم الحمادي، الذين يدرسون تخصص الميكانيكا بكليات التقنية العليا بدبي، أنهم طوروا المشروع، بالتعاون مع المناطق الحرة الاقتصادية التابعة للكليات، ضمن برامج تطوير الشركات الناشئة، مشيرين إلى أنهم حصلوا على براءة اختراع للفكرة، ويجري العمل حالياً بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير القارب وتطبيقه على نطاق أوسع في المستقبل.

وقال الطالب عمار جعفر: «جاءت فكرة المشروع من حرصنا على المساهمة في حماية البيئة البحرية من أخطر أنواع التلوث الناتجة عن تسرب الزيوت، حيث سعينا إلى تصميم حل عملي وذكي، يدمج بين التقنية والاستدامة».

وأكد أن الفريق يطمح إلى أن يتم اعتماد القارب واستخدامه في الموانئ والسواحل بالدولة، بما يعزز جهود الإمارات في حماية البيئة البحرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حلول مستدامة

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص كليات التقنية العليا على دعم ابتكارات الطلبة، وتشجيعهم على تطوير حلول مستدامة، تخدم المجتمع والبيئة، بما يواكب رؤية الدولة نحو اقتصاد المعرفة والاستدامة البيئية.