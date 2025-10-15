سلامة.. مساعدة افتراضية ذكية تتفاعل باللهجة الإماراتية

جذب نظام «سلامة» المساعدة الافتراضية الأمنية الذكية اهتمام زوار منصة دبي الرقمية في معرض جيتكس 2025، حيث قدمت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) نموذجاً متقدماً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن والتحول المؤسسي الذكي.

يعمل «سلامة» بالذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد رقمي متكامل يتفاعل مع الجمهور عبر القنوات الرقمية 24/7، مقدماً خدمات فورية وإجابات دقيقة من قاعدة معرفية متطورة. يتميز بفهم العربية الفصحى واللهجة الإماراتية والإنجليزية، ويطور أداءه تلقائياً بناءً على ملاحظات المستخدمين.

يرتبط النظام بأنظمة المؤسسة مثل قواعد البيانات والتراخيص، ما يمكّنه من إنجاز المعاملات الأولية بذكاء وأمان دون تدخل بشري. يدعم التواصل الصوتي والمرئي عبر واجهة رقمية تمثل موظفاً افتراضياً بصوت إماراتي يعكس الأمان والثقة.

وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لسيرا، إن الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لبناء منظومة أمنية ذكية ومستدامة، مؤكداً أن المشروع يجسد رؤية دبي لتجربة أمنية متكاملة تجمع التقنية مع القيم الإماراتية.

وأعلنت المؤسسة عن مشروع «سيرا هب»، وهو عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يقدم تجربة تعليمية وتدريبية في الأمن والسلامة، يتيح استكشاف مقار المؤسسة وحضور ورش ومحاضرات، والتفاعل مع موظفين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

ويضم «سيرا هب» مناطق تفاعلية تشمل استقبالاً افتراضياً، قاعات محاضرات ثلاثية الأبعاد، غرف اجتماعات تفاعلية، ومنصة حضور افتراضي للورش، ما يوفر فرصاً تدريبية للعاملين في الأمن والطلبة والمهتمين بالتقنيات الحديثة، ويسهم في نشر ثقافة الأمن الذكي.