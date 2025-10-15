40 مشاركاً في «هاكاثون الشارقة الرقمي» لتطوير حلول ذكية

شارك 40 مشاركاً في هاكاثون الشارقة الرقمي على منصة حكومة الشارقة في جيتكس 2025، بهدف تطوير حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الذكية باستخدام منهجيات حديثة، مثل التفكير التصميمي والابتكار المفتوح، ويسعى الهاكاثون لتعزيز سعادة المجتمع، ودعم التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة.

وأكدت فاطمة عبيد العقروبي، عضو مسار الدعم اللوجستي ومنظمة الهاكاثون من دائرة الشارقة الرقمية، أن الفعالية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحفيز الشباب على ابتكار حلول تقنية قابلة للتطبيق، تتماشى مع رؤية الإمارات 2031 واستراتيجية الذكاء الاصطناعي، وبينت أن المهندسين والخبراء يوجهون الفرق خلال مراحل توليد الأفكار وتصميم النماذج الأولية وعرض الحلول النهائية أمام لجنة التحكيم.

وأوضح المهندس عبدالله علي الشالوبي، محاضر بمركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، أن الهاكاثون يجمع بين شباب المركز وموظفي حكومة الشارقة لتطوير حلول مبتكرة في البنية التحتية الذكية، مشدداً على أن العمل الجماعي والتكامل بين الجهات هما مفتاح النجاح لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

أما المبرمجة عايدة عبدالواحد آل علي، من دائرة الأشغال العامة في الشارقة، فقد أشارت إلى أن المشاركين ركزوا على أربعة محاور رئيسية: إدارة المرور الذكية للحد من الازدحام وتحسين التنقل، والصيانة التنبؤية للمرافق، وكفاءة الطاقة في المباني، والخدمات الحكومية الرقمية التفاعلية لتحسين تجربة المستخدم.