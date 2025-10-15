بلدية خورفكان تستعرض مشروع الحدائق الذكية

أعلن مصعب محمد النقبي، رئيس شعبة الدعم الفني في بلدية خورفكان، أن البلدية أنجزت حتى الآن مشروع الحدائق الذكية لحديقتين من أصل عشر، حيث تم تصميم وتنفيذ تسع تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل حدائق المدينة إلى بيئات ذكية وفعالة، وتركز هذه التقنيات على تعزيز سير العمل التشغيلي، وتحسين تجربة الزوار والموظفين، وتعزيز إدارة البيئة، وتقوية الإجراءات الأمنية.

وأوضح النقبي أن النظام يعتمد على تقنيات المعالجة الطرفية بالذكاء الاصطناعي (Edge AI)، إلى جانب تكاملات API قوية واستخدام أجهزة تجارية متوفرة لضمان سرعة النشر وقابلية التوسع، وتشمل هذه التقنيات نظام تتبع حضور وانصراف موظفي البلدية وساعات العمل، ومراقبة مزاج الموظفين عبر تعابير الوجه ومعدل التفاعل بهدف رفع مستوى رضاهم، بالإضافة إلى تقنية عد الزوار وتحليل حركة المرور البشرية في الحدائق والمباني التابعة للبلدية، وتحليل رضا الزوار في الوقت الحقيقي، كما تتضمن مراقبة صحة وصيانة المسطحات الخضراء عبر تحليل النباتات لاكتشاف الأمراض والآفات في مراحلها المبكرة، واكتشاف النفايات والمخلفات المرمية في الحدائق مع إرسال إشعارات فورية لفريق النظافة. ويشمل المشروع كذلك نظام إدارة الري الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونظاماً أمنياً ذكياً للكشف عن الأنشطة المشبوهة والدخول غير المصرح به في الحدائق والمباني، إلى جانب الكشف عن التدخين والشواء في الأماكن المحظورة.