محمد الكويتي لـ "البيان": مليارا درهم استثمار الإمارات في الأمن السيبراني سنوياً

أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الأمن السيبراني، متصدّرة المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بفضل منظومتها المتكاملة من التشريعات والسياسات التي تعزز المرونة الرقمية وتحمي البنية التحتية الحيوية.

وقال الكويتي في تصريح لـ "البيان" على هامش الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني إن حجم استثمار دولة الإمارات في الأمن السيبراني يبلغ نحو 2 مليار درهم سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، و "البلوك تشين"، والحوسبة السحابية، بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وأضاف الكويتي أن دولة الإمارات أطلقت خلال الأسبوعين الماضيين حزمة من السياسات الوطنية الجديدة للأمن السيبراني، من أبرزها سياسات الأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والحوسبة السحابية وسيادتها، وذلك لتعزيز الحوكمة الرقمية في مختلف القطاعات.

تحديات

وأشار رئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن التحديات تتزايد مع تطور التقنيات، إذ تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات متقدمة واختراقات رقمية، إلا أن الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي للتصدي لهذه الهجمات عبر التنبؤ والتحليل والكشف المبكر عنها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل مع نحو 150 ألف محاولة هجوم إلكتروني يومياً، وتتصدى لها بكفاءة عالية بفضل منظومتها المتقدمة وخبراتها الوطنية.