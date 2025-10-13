«حمدان الذكية» ترسم ملامح مستقبل التعليم العالي بالذكاء الاصطناعي



شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في «جيتكس جلوبال 2025»، مستعرضة رؤيتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبل التعليم العالي، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للتحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متقدم.



وأوضح الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، أن مبادرة «وكيل ذكاء اصطناعي لكل عضو هيئة تدريس»، التي أطلقتها الجامعة رسمياً في 11 سبتمبر 2025، تتصدر مشاركتها هذا العام، باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تقديم تجارب تعليمية مخصصة قائمة على التحليل الذكي للبيانات.

وأشار إلى أن المبادرة حققت نتائج استثنائية، منها: خفض وقت تطوير المحتوى بنسبة 85%، تخفيف الأعباء الأكاديمية بنسبة 95%، ورفع مستوى إتقان الطلبة بنسبة 40%، ما يعكس فاعلية الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة وكفاءة التعليم.



وأكد العور أن المبادرة تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية التعليم 2033، وتدعم رؤية دبي كوجهة عالمية للتعليم الذكي، معتبراً أن «جيتكس جلوبال» يمثل منصة لتقديم حلول واقعية تصنع مستقبل التعليم وتدعم تمكين المعلم والطالب.



كما تستعرض الجامعة ضمن جناحها مجموعة من مشاريع التحول الرقمي المطورة بالتعاون مع شركائها، والتي تدمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ضمن منظومة تعليمية حديثة، تلتزم بمعايير الأخلاقيات، وحماية البيانات، وإمكانية الوصول، بما يعزز مكانة الدولة في بناء نظام تعليمي متقدم يستشرف المستقبل.