«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق «بيانات الرفاهية الاجتماعية» و«منصة رؤى»



أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، خلال مشاركتها في اليوم الأول من معرض «جيتكس جلوبال 2025»، عن إطلاق مبادرة «لوحة بيانات الرفاهية الاجتماعية»، التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة من خلال تمكين صانعي القرار باعتماد البيانات للكشف الاستباقي عن التحديات الاجتماعية، وتحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ.



وتُتيح اللوحة للجهات المعنية تصميم تدخلات موجهة تسهم في تطوير المناطق المستهدفة، وتطبيق سياسات مرنة تعزز رفاه المجتمع، ضمن رؤية تقوم على بناء منظومة معرفية دقيقة تُسهم في توجيه السياسات الاجتماعية على أسس علمية.

ويأتي ذلك ضمن توجه حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي المستدام، القائم على الذكاء الاصطناعي، لتمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية.



كما أطلقت الدائرة منصة «رؤى» لدعم الأسرة، وهي منظومة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعنى بتحديد الأسر الأكثر احتياجاً عبر دمج بيانات الجهات الحكومية في قاعدة موحدة. وتُمكن المنصة الجهات المختصة من التدخل الاستباقي، ومعالجة التحديات الاجتماعية من جذورها، من خلال تصورات دقيقة تُستخدم في تصميم حلول مخصصة لكل أسرة.