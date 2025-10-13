ذوو متلازمة داون ينشرون السعادة بمذاق القهوة والحلوى



استقطب جناح هيئة تنمية المجتمع في معرض «إكسبو جلوبال 2025» اهتمام الزوار، من خلال مشاركة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون في تقديم القهوة والحلويات التي يصنعونها بأنفسهم ضمن «مقهى السعادة»، الذي يشكل نموذجاً لتمكينهم ودمجهم في سوق العمل.



وأكدت نوال الحاج آل ناصر، نائب رئيس جمعية الإمارات لمتلازمة داون، أن هذه المشاركة تجسد رؤية الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وإبراز قدراتهم، مشيرة إلى أن «مقهى السعادة» هو أحد مشاريع الجمعية المستدامة، ويعد مثالاً حياً على الدمج المجتمعي الفعلي.



وأوضحت أن المشروع بدأ مطبخاً تدريبياً لـ12 شاباً، ثم التحقوا بمساق في كلية الإمارات للضيافة، حصلوا بعده على دبلوم هو الأول من نوعه لذوي متلازمة داون. وتابعت: «اليوم يديرون مقهاهم المتنقل بأنفسهم، ويشاركون في الفعاليات الكبرى، ونستعد حالياً لتدريب الفتيات أيضاً».



وأضافت أن الجمعية تقدم خدماتها لجميع الجنسيات، وتشمل برامج إرشاد أسري، وتدخل مبكر، وتعليم، وتهيئة مهنية، بهدف تحقيق الدمج الكامل ورفع جودة حياة أصحاب الهمم.

وحظي الزوار بتجربة مميزة جمعت بين المذاق الطيب وابتسامات الشباب، الذين عبروا عن فخرهم بالعمل وشعورهم بالانتماء والإنجاز.