Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

شرطة الشارقة تطلق «ساعة الرعاية اللاحقة» لدعم المتعافين من الإدمان

undefined's profile picture

جميلة اسماعيل


أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مشاركتها في «جيتكس 2025» مشروعاً ابتكارياً تحت اسم «ساعة الرعاية اللاحقة»، يهدف إلى دعم المتعافين من الإدمان بوسائل ذكية وإنسانية، تُمكّنهم من إعادة الاندماج في المجتمع.

وأوضحت النقيب سارة الزرعوني أن المشروع يعتمد على ساعة ذكية تُوفّر متابعة نفسية وصحية مستمرة، بعيداً عن الأساليب العقابية التقليدية، ما يُعزز من فرص التعافي المستدام.
وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة، وصون كرامة الإنسان، وتوفير بيئة داعمة لبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.