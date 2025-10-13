شرطة الشارقة تطلق «ساعة الرعاية اللاحقة» لدعم المتعافين من الإدمان



أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مشاركتها في «جيتكس 2025» مشروعاً ابتكارياً تحت اسم «ساعة الرعاية اللاحقة»، يهدف إلى دعم المتعافين من الإدمان بوسائل ذكية وإنسانية، تُمكّنهم من إعادة الاندماج في المجتمع.



وأوضحت النقيب سارة الزرعوني أن المشروع يعتمد على ساعة ذكية تُوفّر متابعة نفسية وصحية مستمرة، بعيداً عن الأساليب العقابية التقليدية، ما يُعزز من فرص التعافي المستدام.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع رؤية الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة، وصون كرامة الإنسان، وتوفير بيئة داعمة لبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.