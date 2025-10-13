بلدية أبوظبي ترفع جاهزيتها بشأن الحالة الجوية المتوقعة

أعلنت دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية أبوظبي عن رفع جاهزيتها بشأن الحالة الجوية المتوقعة التي تشير إلى تأثر الدولة بالأحوال الجوية غير المستقرة خلال الفترة القادمة.

وأكدت البلدية جاهزية فرقها الميدانية للتعامل مع أي تطورات ناتجة عن الحالة الجوية، فضلاً عن المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، هذا إضافة إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حرصاً على السلامة العامة.

ونوهت البلدية إلى أنها تتبع المعايير الحديثة في شبكات تصريف مياه الأمطار عند إنشاء مدن جديدة، حيث تعتمد أعمال تصميم وتنفيذ أنظمة شبكات تصريف مياه الأمطار على المعايير الواردة في دليل تصميم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية المطبقة، كما تجري الفرق الفنية التابعة لفريق صيانة أنظمة تصريف مياه الأمطار في بلدية مدينة أبوظبي زيارات ميدانية للمواقع بشكل مستمر، بهدف التأكد من عمل هذه الأنظمة بالكفاءة المطلوبة أثناء المواسم المطرية، كما يتم تحديث خطط الاستجابة بشكل مستمر، والتأكد من جاهزية مراكز الاتصال لدى المقاولين لاستقبال الشكاوى أثناء الهطول المطري على أن يكون العمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.

وأهابت البلدية بعموم الجمهور ضرورة التواصل في الحالات الطارئة على الرقم 993.