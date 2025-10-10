بلدية الفجيرة تطلق المنصة الموحدة لاعتماد المخططات الهندسية



تماشياً مع جهودها في تطوير الخدمات وتعزيز التكامل المؤسسي، عقدت بلدية الفجيرة، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، ورشة عمل بعنوان «المنصة الموحدة لاعتماد المخططات الهندسية»، عرضت آلية عمل المنصة الرقمية الجديدة، ومراجعة الإجراءات الفنية والإدارية المعتمدة، كما ناقشت التحديات الراهنة والحلول المقترحة لضمان انسيابية العمليات وتسريع إجراءات اعتماد المخططات. وأوضحت المهندسة مريم أحمد هارون، مدير إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط ببلدية الفجيرة، أن هذه المبادرة تبرز استراتيجية البلدية للانتقال نحو نموذج حكومي أكثر ذكاءً وتكاملاً،

وقالت: المنصة الموحدة تشكّل نقلة نوعية في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتمهّد الطريق لمزيد من التكامل الرقمي، بما يعزز ثقة المتعاملين ويدعم أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت هارون إلى أن المبادرة تأتي في ظل الحاجة إلى تقليل الوقت المستغرق لإجراءات الاعتماد وتوحيد القنوات الرسمية بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز بيئة العمل وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين ويرفع من مستوى الثقة لدى الجمهور بالقطاع الحكومي بجودة الخدمات، كما تتماشى المنظومة الجديدة مع التزام بلدية الفجيرة باتخاذ خطوات ملموسة نحو التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات الحكومية والابتكارية التي تواكب تغيرات العصر الحديث، الأمر الذي يدعم مسيرة التطوير العمراني.

وتتابع بلدية الفجيرة بنظرة مستقبلية خطواتها لتوسيع نطاق المنصة وتطويرها بما يخدم أهداف المدينة ويعزز مكانتها وجهة مميزة في مجال التخطيط العمراني والخدمات الرقمية.