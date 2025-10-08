«تنمية المجتمع» تؤهل أصحاب الهمم مهنياً لدعم تمكينهم

نظمت هيئة تنمية المجتمع بدبي بالتعاون مع مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم التابع للهيئة، مجموعة من ورش التأهيل المهني للذكور والإناث، ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين أصحاب الهمم من الاعتماد على أنفسهم وتقليل حاجتهم إلى الدعم الخارجي.

وتضمنت الورش المخصصة للإناث تدريباً عملياً على فنون «الديكوباج» للرسم على الشنط وتزيينها بأساليب فنية مبتكرة تعكس ذوق المشاركات وإبداعهن، فيما ركزت ورش الذكور على مهارات خياطة الشنط بما يعزز قدراتهم الحرفية ويؤهلهم للمشاركة في مشاريع إنتاجية مستقبلية.

وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، رئيس قسم الدمج المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن هذه الورش تأتي في إطار برامج الهيئة الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم مهنياً واجتماعياً، وفتح آفاق جديدة أمامهم لممارسة أعمال إنتاجية مستقلة تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في المجتمع.

وقالت المنصوري: «نحرص من خلال شراكاتنا مع المراكز المتخصصة، مثل مركز الشيخة ميثاء لأصحاب الهمم، على تطوير مهارات المشاركين وصقل قدراتهم في مجالات حرفية وفنية متنوعة، بما يمكّنهم من تحويل شغفهم إلى مشاريع ريادية صغيرة تضمن لهم دخلاً مستداماً وفرصاً مشاركة متكافئة في التنمية المجتمعية».