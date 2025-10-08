شاب إماراتي يروج منتجات أصحاب الهمم مجاناً

في لفتة إنسانية تعبّر عن روح العطاء المتجذرة في شباب الإمارات، احتضن الشاب الإماراتي جميل عزيز، منتجات أصحاب الهمم المنتسبين لمركز راشد لأصحاب الهمم بدبي ضمن منصته للتجارة الإلكترونية لتكون مساحة خاصة لعرض وترويج وبيع المنتجات التي يصنعها طلبة المركز بأيديهم، مع توصيل مجاني لكل الطلبات، دعماً منه لهذه الفئة التي وصفها بأنها «مصدر إلهام لا ينضب».

وأعرب عزيز عن انبهاره بالدقة والإبداع في منتجات هؤلاء الطلبة، من اللوحات الفنية إلى الأشغال اليدوية والهدايا والمأكولات والحلويات، وقال إنه شعر بدوره كشاب إماراتي ورائد أعمال بأهمية أن يفتح أمامهم وأمام جميع أصحاب الهمم نافذة جديدة على السوق وريادة الأعمال ليتمكنوا من إعالة أنفسهم وتقليل الاعتماد على الآخرين.

وأوضح أن فكرته لضم منتجات أصحاب الهمم انطلقت ضمن مشروعه الإلكتروني الذي بدأه قبل عامين كمنصة تجمع المنتجات المحلية، لكنه قرر مؤخراً أن يخصّص قسماً تحت شعار «بإرادتهم نصنع الفارق» لعرض منتجات أصحاب الهمم، في دبي والإمارات بشكل عام، مؤكداً أن جميع الأرباح تذهب بالكامل إلى هذه الفئة.

وقال عزيز: أنا فقط أقدّم الوسيلة لإيصال وترويج منتجات أصحاب الهمم مجاناً، أمّا الجمال الحقيقي فهو في ما يصنعونه بأيديهم. مشيراً إلى أن التوصيل المجاني هو أبسط ما يمكن أن يقدّمه لهذه الفئة، لأن رسالتهم أبعد من الربح، إنها رسالة حب وعطاء.

وأكد أن المنصة تشهد تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث يقول عزيز إن الطلبات على منتجات أصحاب الهمم فاقت توقعاته، مشيراً إلى أن الدعم المجتمعي لهذه الفئة يعكس وعي الإماراتيين بقيمة التكافل الإنساني.

آفاق جديدة

من جهتها، أشادت مريم عثمان، مديرة مركز راشد لأصحاب الهمم، بمبادرة جميل معتبرة أنها نموذج يحتذى به في الشراكة بين رواد الأعمال والمؤسسات الإنسانية. وقالت: إن مثل هذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة أمام أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً فاعلاً من منظومة الإنتاج والابتكار في الدولة.

وأكدت أن مبادرة عزيز ليست مجرد مشروع تجاري، بل رسالة عملية تؤكد أن ريادة الأعمال في الإمارات يمكن أن تكون طريقاً للعطاء بقدر ما هي طريق للنجاح.