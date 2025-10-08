شرطة دبي تنظم ورشة لصناعة الشموع للأطفال من أصحاب الهمم

نظم مجلس روح الإيجابية ومجلس تمكين أصحاب الهمم التابعان للقيادة العامة لشرطة دبي، ورشة عمل مميزة بعنوان «صناعة الشموع» للأطفال من أصحاب الهمم من زوار معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، إلى جانب مجموعة من طلبة مدارس حماية، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على دعم هذه الفئة وتعزيز دمجها الإيجابي في المجتمع.

وهدفت الورشة التي تم تنظيمها خلال فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الذي انطلقت فعالياته صباح أمس في المركز التجاري العالمي بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إلى تطوير المهارات الحسية والفنية للأطفال من خلال تجربة تفاعلية ممتعة تجمع بين الإبداع والعمل اليدوي، بما يسهم في تنمية قدراتهم على التركيز والتعبير الفني، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر إنجاز منتج ملموس من صنع أيديهم.

شارك الأطفال خلال الورشة في تصميم وتلوين الشموع بأشكال وألوان متنوعة، وسط أجواء محفزة تسودها روح التعاون والسعادة، بإشراف فريق متخصص من شرطة دبي وأعضاء المجلسين.

وأكد القائمون على الورشة أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن نهج شرطة دبي الإنساني والمجتمعي في رعاية أصحاب الهمم، وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب مهارات جديدة، تترجم قيم التسامح والإيجابية التي تتميز بها دبي.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز مدارك الأطفال من أصحاب الهمم ورفدهم بالمهارات اللازمة بطريقة سلسة وإشراكهم في تحمل المسؤولية إلى جانب تعزيز الوعي وتقوية مهاراتهم الحسية، وتعزيز سرعة استجابة الأطفال وتعلمهم للمفاهيم والمهارات الجديدة.