روبوت لتوعية أصحاب الهمم بإجراءات السلامة

استعرضت بلدية دبي خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي مشروعاً مبتكراً، يتمثل في روبوت توعوي يهدف إلى تعريف أصحاب الهمم والأطفال بإجراءات السلامة في حال وقوع الزلازل وطرق التعامل مع المخاطر الطبيعية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق أعلى معايير السلامة لجميع فئات المجتمع.

ويأتي هذا الابتكار ضمن منظومة الرصد الزلزالي المتطورة التي تعمل بلدية دبي على تطويرها، وتشمل إضافة خمس محطات جديدة للرصد الزلزالي في مختلف مناطق الإمارة، إلى جانب تحديث التطبيق الذكي «دبي آمنة»، الذي يتيح إصدار إشعارات صوتية ومرئية فورية عند وقوع أي هزات أرضية كبيرة، بما يعزز سرعة الاستجابة والجاهزية في مواجهة المخاطر الطبيعية.

وأوضحت الدكتورة إيمان الفلاسي، مدير قسم المسح الجيوليسي بإدارة المساحة في بلدية دبي، أن البلدية تقوم بتوعية أصحاب الهمم منذ ما يقارب 9 سنوات، حيث طرحت تطبيقاً إلكترونياً يتماشى مع احتياجات أصاحب الهمم، فيما تعتزم طرح المرحلة الثانية من تطويره.