دائرة الأراضي والأملاك تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "بروة" لتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وكبار المواطنين

كشف خليفة السالفة مستشار دائرة الأراضي والأملاك بدبي لـ" لبيان" أن الدائرة ستطلق اليوم على هامش فعاليات أكسبو أصحاب الهمم الذي يقام في المركز التجاري العالمي، المرحلة الثانية من مبادرة "بروة"، التي تهدف إلى دعم أجندة دبي الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم وكبار السن، عبر محورين أساسيين يجسدان التكامل بين التمكين المجتمعي والمسؤولية المؤسسية.

وأوضح أن المحور الأول من المرحلة الجديدة للمبادرة يتضمن التعاون مع عدد من الشركات العقارية في دبي لتقديم خصومات وعروض خاصة لأصحاب الهمم وكبار السن، تقديراً لمكانتهم ودعماً لدمجهم في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف ان المحور الثاني سيركز على استقطاب ما بين 20 إلى 25 من أصحاب الهمم للعمل في مراكز الخدمة التابعة للدائرة، بما ينسجم مع جهود حكومة دبي في خلق بيئة عمل دامجة ومحفزة، توفر فرصاً متكافئة وتُبرز قدرات هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأكدت السالفة أن المرحلة الثانية من مبادرة "بروة" تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وتجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة دامجة بالكامل وصديقة لأصحاب الهمم وكبار السن، مشيرةً إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المجتمعية.