بطاقة «سند» مجاناً لزوار «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن منحها بطاقات «سند» لأصحاب الهمم لزوار «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي مبادرة الهيئة في إطار حرصها على تسهيل حصول أصحاب الهمم على الخدمات والتسهيلات الحكومية والخاصة، لاسيما السائحين وزوار الامارة وتوسيع نطاق الاستفادة من بطاقة «سند» التي تعد أداة رئيسية لتعزيز الدمج المجتمعي والاقتصادي لأصحاب الهمم في إمارة دبي.

وأكدت الهيئة أن مشاركتها في المعرض تمثل فرصة للتواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم، والتعريف بالمزايا التي توفرها البطاقة، والتي تشمل خصومات على الخدمات، وأولوية في إنجاز المعاملات، وتسهيلات في المواصلات والمرافق العامة، إلى جانب الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصات الهيئة.

وقالت الدكتورة شيخة المنصوري رئيس قسم الدمج المجتمعي بالهيئة: نحرص على أن تكون مشاركتنا في إكسبو أصحاب الهمم الدولي تفاعلية وإنسانية بالدرجة الأولى، إذ نعمل على إصدار بطاقة سند بشكل فوري لزوار المعرض من أصحاب الهمم لتسهيل حصولهم على امتيازاتها، وإشراكهم في المنظومة المتكاملة التي أطلقتها دبي لدعمهم وتمكينهم.

ويُعد «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» منصة سنوية رائدة تجمع تحت سقف واحد أبرز الابتكارات والمبادرات التي تخدم الأشخاص من أصحاب الهمم، وتسهم في بناء مجتمع شامل ومستدام يتبنى قيم التسامح والمساواة والتمكين.