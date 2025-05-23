آمنة الضحاك تعلن تفاصيل المؤتمر والمعرض الزراعي 2025

كشفت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تفاصيل فعاليات “المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025” في نسخته الأولى، والذي سيقام في مركز أدنيك بمدينة العين خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأوضحت أن هذا الحدث الوطني يعد منصة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الزراعة المحلية، استناداً إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس مدينة العين كمركز زراعي إماراتي رائد.

وأكدت معالي الوزيرة أن هذا الحدث يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي، ويهدف إلى تمكين المواطنين وتعزيز منظومة الزراعة المستدامة من خلال الابتكار وتوفير كافة أشكال الدعم لجميع الفئات المستهدفة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى أنه سيشارك في الحدث أكثر من 100 مزارع مواطن، إلى جانب 20 جهة حكومية، و40 شركة خاصة، و4 جامعات وطنية، و20 شركة ناشئة متخصصة في الحلول الزراعية المبتكرة، إضافة إلى أكثر من 1000 طالب من طلاب المدارس.

وسيشهد المؤتمر إطلاق “المتحف الزراعي الوطني” الذي يوثق مسيرة الزراعة في دولة الإمارات وعلاقتها العميقة بالأرض والبيئة، إلى جانب تدشين “مجلس شباب الإمارات للزراعة” بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب، بهدف إشراك الشباب في قيادة مستقبل الزراعة المستدامة في الدولة.