محمد المري: تسهيل إجراءات منح الإقامة الذهبية للكفاءات التربوية

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية لأكثر من 200 معلم وتربوي متميز تجسد نهجاً استراتيجياً ملهماً يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم ركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وأوضح أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تفخر بدورها في تنفيذ هذه المبادرة النوعية، من خلال تسهيل إجراءات منح الإقامة الذهبية وتقديم خدمات متكاملة تسهم في تعزيز استقرار الكفاءات التربوية واستقطاب المزيد من المبدعين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات حاضنة للمعرفة وبيئة جاذبة للابتكار.

وفي هذه المناسبة، تقدّم بالتهنئة لجميع المعلمين والتربويين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مشيراً إلى أن هذا التكريم يجسد رسالة وفاء وعرفان من القيادة الرشيدة لدور المعلمين المحوري في غرس القيم وصناعة الأمل، وأن الاستثمار في الإنسان والمعرفة هو الاستثمار الأمثل في مستقبل الأوطان.