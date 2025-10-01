سعيد الطاير: 7.9 تريليونات دولار حجم الاقتصاد الأخضر العالمي

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي تعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتأتي امتداداً لمسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها المتواصلة في العمل المناخي العالمي.

وخلال الكلمة الافتتاحية أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أنه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقود دولة الإمارات التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام من خلال مؤسسات ومنصات رائدة مثل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وقد نجحت المنظمة التي تضم في عضويتها 91 دولة، في حشد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية لدفع مشاريع الاقتصاد الأخضر، وبين أن حجم الاقتصاد الأخضر العالمي بلغ في الربع الأول من عام 2025، 7.9 تريليونات دولار، مسجلاً إيرادات تفوق 5 تريليونات دولار للمرة الأولى.

وأضاف: تكتسب الطاقة النظيفة والمتجددة أهمية متزايدة باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي الجديد، حيث من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأخضر نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 15.6%، ليصل إلى حوالي 30 تريليون دولار بحلول عام 2033.

كما نما الاستثمار في تحول الطاقة منخفضة الكربون بنسبة11 % ليصل إلى مستوى قياسي قدره 2.1 تريليون دولار في عام 2024، وفقاً لتقارير عالمية متخصصة، مشيراً إلى أن هذا الزخم العالمي يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث من المتوقع أن ترتفع قدرة توليد الطاقة المتجددة بنسبة 84% خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2030، مع توقعات بتضاعف هذه القدرة بحلول عام 2050.

ريادة

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن دبي، لم تكن جزءاً من هذا التحول فحسب، بل كانت في طليعته، فقد تجاوزت الأهداف الموضوعة، حيث وصلت نسبة الطاقة النظيفة إلى 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة.". ونحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق أول مشروع بنظام المنتج المستقل للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعد المجمع نموذجاً عالمياً رائداً يؤكد التزامنا بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويسعدنا الإعلان أنه بحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى اكثر من 8000 ميجاوات، حيث كان المخطط الأصلي 5000 ميجاوات، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 ملايين طن سنوياً، وبذلك ستصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 36%، علماُ بأن المخطط الأصلي كان 25%.

الذكاء الاصطناعي

وتابع: بفضل تبنينا للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات تتبع الشمس، نجحنا في مضاعفة كفاءة الألواح الكهروضوئية في مشاريع المجمع من 11% إلى 24%، مما زاد الإنتاج دون الحاجة لمساحات إضافية. كما تقلصت المساحة المطلوبة لإنتاج 100 میجاوات من 2 كم² إلى 1 كم² فقط، ما يؤكد الدور المحوري للابتكار في تسريع التحول نحو مستقبل مستدام.

وأشار إلى أن أثر الابتكار يمتد إلى مجال تخزين الطاقة، الذي يشكل أحد العناصر الأساسية لاستقرار شبكات الكهرباء المعتمد على مصادر متجددة. وفي دبي، نواكب هذا التوجه من خلال المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تتميز بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، والمرحلة السابعة من المجمع التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية 2000 ميجاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية وستتضمن نظام تخزين بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة 6 ساعات.

وقال معالي سعيد الطاير: حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في تصنيف أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي لعام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "تي آر جي " الأمريكية المتخصصة في حلول مراكز البيانات. ومن المتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات إلى نحو 350 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعزز الحاجة لتوفير بنية تحتية قوية ومرنة ومستدامة.

شعار

وأوضح أن شعار دورة هذا العام من القمة هو "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر". هذا ليس شعاراً فقط، بل خارطة طريق لعمل مناخي يتسم بالشمولية والعدالة ويستشرف آفاق المستقبل، فالابتكار الحقيقي هو المحرك الرئيسي لتطوير حلول فعّالة ومستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي والوصول إلى ممارسات مناخية مستدامة تستشرف المستقبل وتصنعه.

قصص ملهمة

وقال خلال فعاليات القمة، سنستعرض قصصاً ملهمة عن كيفية تسخير الابتكار والذكاء الاصطناعي في رصد الانبعاثات والتنبؤ بالمخاطر المناخية، ودور إنترنت الأشياء في تحسين كفاءة استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التأثيرات المناخية، وكيف تقود البيانات الضخمة عملية اتخاذ القرارات.

وستشهد فعاليات القمة هذا العام، تكريم 33 فائزاً بالدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وتقام تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني"، واستقطبت 250 مشاركة من 24 دولة.