فعاليات ترفيهية وجوائز للمشاركين في النسخة الخامسة من «دبي بودفست»

تحتضن النسخة الـ 5 من دبي بودفست 2025 الذي ينظمه نادي دبي للصحافة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، فعاليات تفاعلية ترفيهية وجوائز للمشاركين، سعياً منها إلى المزج بين المحتوى الصوتي والفعاليات الترفيهية التفاعلية، إذ خصصت ركناً خاصاً للألعاب والمسابقات مع توزيع جوائز على المشاركين والحضور، لتعزيز عنصر التفاعل والمتعة خلال الحدث.

وتضمنت الفعاليات مسابقات ترفيهية تفاعلية تستهدف الشباب وصناع المحتوى، كما حظي الفائزون في تلك المسابقات بجوائز متنوعة، تشمل أدوات تساعد صناع المحتوى في أدائهم وتحسنه.

ويهدف ركن المسابقات التفاعلية إلى إشراك الجمهور ليس فقط كمستمعين، بل كمشاركين نشطين، ما يثري التجربة ويزيد الحماس خلال الفعالية.

ورش متنوعة

إلى جانب ركن الترفيه، يتضمن برنامج دبي بودفست عروضاً متنوعة تضمنت ورش عمل متخصصة قدمت بالتعاون مع منصات إقليمية وعالمية وشارك فيها صناع محتوى صوتي إماراتيين وخليجيين وعرب وعالميين، إلى جانب جلسات نقاشية حول مستقبل البودكاست، والاستراتيجيات التجارية وتحقيق الإيراد من المحتوى الصوتي.

من خلال هذا الركن التفاعلي، تعزز دبي بودفست مكانتها ليس فقط منصة معرفية للمحتوى الصوتي، بل مهرجان ترفيهي ثقافي يجمع الجمهور وصناع المحتوى في أجواء ممتعة وتنافسية. ويتوقع أن يسهم في تعزيز انتشار البودكاست كوسيلة إعلامية جذابة.