«حماية البيئة والتنمية» برأس الخيمة تطلق «غرس المستقبل» لتوزيع 100 ألف شجرة

في خطوة نوعية لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الزراعة المنزلية، أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة عن إطلاق مبادرة مجتمعية تحت عنوان «غرس المستقبل»، تستهدف توزيع 100 ألف شتلة متنوعة من الأشجار المثمرة وأشجار الغاف على المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في الإمارة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة للهيئة، أن المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية لتعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال المبادرة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة الفاعلة في الزراعة المنزلية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين جودة الحياة في رأس الخيمة.

وأوضح النقبي أن الهيئة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بتوزيع 4 آلاف شجرة على مستوى الإمارة، حيث تم توزيع 3 آلاف شجرة غاف في المناطق الصناعية لما تتميز به من قدرة عالية على تقليل الانبعاثات الضارة وتنقية الهواء، وتحسين بيئة العمل. كما تم توزيع 1000 شتلة من الأشجار المثمرة على المنازل والمناطق السكنية، بهدف تشجيع الزراعة المنزلية وتعزيز مساهمة الأسر في تحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي من خلال استهلاك منتجات طبيعية محلية.

وأشار النقبي إلى أن المبادرة لا تقتصر على البعد البيئي فقط، بل تحمل بعداً اجتماعياً وصحياً من خلال إشراك أفراد الأسرة في ممارسة الزراعة كهواية منتجة توفر ثماراً طازجة وآمنة، وتعزز الروابط المجتمعية عبر تبادل الخبرات الزراعية.