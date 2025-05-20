السيطرة على حريق في منطقة الحبتور سيتي دون إصابات

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في مخزن مخلفات بناء تابع لمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الحبتور سيتي، دون تسجيل أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني اليوم بلاغاً عند الساعة 1:47 يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء القوز كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصلت الفرق إلى الموقع في الساعة 1:53، محققة زمن استجابة مقداره 6 دقائق، حيث تبين أن الحريق متوسط الحجم.

وفي الساعة 2:46 وردت إشارة من القائد الميداني تفيد بالسيطرة الكاملة على الحريق، فيما تم البدء بعمليات التبريد عند الساعة 3:01، وأعلن أنه سيتم تسليم الموقع للجهات المختصة فور الانتهاء من عمليات التبريد.

وأكدت فرق الدفاع المدني أن سرعة الاستجابة والإجراءات الفعالة أسهمت في احتواء الحريق ومنع انتشاره، مشددة على أهمية الالتزام بمعايير السلامة في مواقع البناء.