الحرس الوطني يُخلي ثلاثة مصابين في جبال حتا بعد تعرضهم للإرهاق

نفذ الحرس الوطني، ممثلا بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ وبالتعاون مع حرس الحدود، عملية إخلاء ناجحة لثلاثة أشخاص من جنسية آسيوية، بعد تعرضهم للإرهاق في أثناء ممارسة رياضة المشي في جبال حتا، وذلك بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين دعا الحرس الوطني مرتادي المناطق الجبلية إلى الالتزام بإرشادات السلامة واتباع التدابير الوقائية، والتواصل مع خط الطوارئ (995) للإبلاغ عن أي حالات تستدعي المساعدة أو التدخل السريع.