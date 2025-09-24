7 مليارات درهم استثمارات "كهرباء دبي" في الشبكات الذكية

أكد معالي سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة عن 41 ألف مركبة، فيما ارتفع عدد المشتركين في مبادرة «الشاحن الأخضر» من 14 متعاملاً في 2015 إلى أكثر من 19 ألفاً بنهاية يوليو 2025، حيث قدمت الهيئة بحلول منتصف 2025 أكثر من 42 ألف ميجاوات ساعة لشحن المركبات الكهربائية، مما مكّنها من قطع أكثر من 211 مليون كيلومتر.

وقال معاليه في كلمة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة اليوم في دبي : منذ إطلاق مبادرة «الشاحن الأخضر» عام 2014، تم توفير أكثر من 1,500 نقطة شحن عامة في أنحاء دبي، إضافة إلى إصدار أكثر من 80 رخصة تشغيل لمشغلي محطات الشحن.

وأشار معاليه إلى أن دبي تبنت هدفاً طموحاً يتمثل في جعل 25% من جميع الرحلات في الإمارة ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس عزمها على المضي قدماً في مسيرة الاستدامة والتحول نحو المدينة الذكية.

وقال، إن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث من المقرر أن تصل قدرته الإنتاجيةإلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، وسيسهم ذلك في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 8.5 مليون طن سنوياً، حيث بلغت القدرة الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، والذي يضم أعلى برج شمسي في العالم وأكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية وفقاً لموسوعة «غينيس».

وتحدث معاليه: عن مبادرة «شمس دبي» التي مكّنت أكثر من 8,600 مبنى في مختلف أنحاء الإمارة من إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، بما أضاف أكثر من 740 ميجاوات إلى الشبكة لافتاً إلى أن الهيئة تستثمر 7 مليارات درهم في استراتيجيتها للشبكات الذكية، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدماتن حيث يُعد«رمّاس»، الموظف الافتراضي الذكي، نموذجاً بارزاً حيث أجاب منذ 2017 عن11.4 مليون استفسار من المتعاملين.

وأكد معالي سعيد الطاير أن جهود الهيئة تتكامل مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين وتحقيق أثر بيئي إيجابي، مشي معاليه إلى أن مسيرة دبي في مجال التنقل الذكي ليست فقط لتطوير وسائل النقل، بل هي رحلة شاملة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية.