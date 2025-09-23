مدارس حكومية تحدد 6 شروط لعضوية مجالس أولياء الأمور



حددت مدارس حكومية 6 شروط أساسية لعضوية مجالس أولياء الأمور للعام الدراسي الحالي، موضحة أن آخر موعد لاستلام طلبات الترشح سيكون يوم غد.



وأكدت الإدارات أن أبرز شروط العضوية تتضمن أن يكون ولي الأمر حاصلاً على مؤهل جامعي، وأن يمتلك مشاركات واسعة في مجالات تربوية ومجتمعية، إلى جانب تمتعه بعلاقات اجتماعية حسنة وتفاعله الإيجابي مع المجتمع المدرسي. كما اشترطت أن يكون للمرشح إسهامات ومقترحات بنّاءة تسهم في تحسين المنظومة التعليمية، وأن يكون مهتماً بتعزيز الهوية الوطنية وقيم الإمارات.



وأضافت المدارس أن من بين الشروط أيضاً امتلاك مهارات في التخطيط والتنظيم تساعده على المشاركة بفعالية في تنفيذ الأنشطة والبرامج التي يقودها المجلس.



وأكدت إدارات مدرسية أن تحديد الشروط جاء استجابة لضرورة اختيار أعضاء يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تمثيل أولياء الأمور بصورة فاعلة، مشددة على أن الهدف من هذه المجالس ليس شكلياً، بل جوهرياً في بناء جسور تعاون حقيقية بين الأسرة والمدرسة. وأوضحت أن المجلس يسهم في رصد التحديات التربوية التي قد يواجهها الطلبة، وطرح مقترحات عملية لمعالجتها بما يعزز جودة التعليم.