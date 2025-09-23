دبي تستضيف النسخة الأولى من «رأس المال الاجتماعي 2026» مارس المقبل



تستضيف جامعة هيريوت وات دبي النسخة الأولى من مؤتمر رأس المال الاجتماعي 2026 في الفترة من 26 إلى 28 مارس، بمشاركة نخبة من العلماء والممارسين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الدور الحيوي لرأس المال الاجتماعي في بناء مجتمعات مرنة ومزدهرة.



ويعقد المؤتمر الذي تنظمه الجمعية الدولية لرأس المال الاجتماعي (ISCA)، في نسخته الأولى، ليطلق منصة عالمية جديدة للبحث والحوار حول قضايا رأس المال الاجتماعي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والممارسين وصانعي السياسات الرائدين بهدف تعزيز المعرفة والممارسات والسياسات في مجال رأس المال الاجتماعي.



وسيستضيف المؤتمر كوكبة من المتحدثين الرئيسيين البارزين الذين أسهمت أبحاثهم الرائدة في صياغة نقاشات عالمية حول التواصل الإنساني والمجتمع ودور المجتمعات، وسيناقشون كيف يشكل رأس المال الاجتماعي الديمقراطية، ويعزز الفرص الاقتصادية، ويقوي التماسك الاجتماعي، وسيسلطون الضوء على دور الثقة والشبكات والعلاقات كأساس للمجتمعات المرنة.

فرصة للتعلم

ويتضمن المؤتمر ورشاً وحلقات نقاشية وعروضاً تقديمية يقدمها أكاديميون وممارسون من جميع أنحاء العالم.