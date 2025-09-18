الإمارات.. إطلاق الحملة التوعوية بالأنفلونزا الموسمية واللقاح مجاني للمواطنين

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملتها السنوية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية للعام العاشر على التوالي تحت شعار "حصن نفسك احم مجتمعك".

وتستهدف الحملة بشكل أساسي الفئات الأكثر عرضة للمرض وهم: كبار المواطنين، المصابون بحالات مرضية مزمنة، الحوامل، أصحاب الهمم والأطفال دون سن ال5.

ودعت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية المشاركة في المؤتمر إلى المبادرة في أخذ اللقاح الذي يتوفر في كافة المراكز الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة بشكل مجاني للمواطنين، وبالنسبة للمقيمين وفقاً للتغطية التأمينية المشمولين بها.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحملة أسهمت على مدار عقد من الزمان في ترسيخ ثقافة الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض من خلال أخذ اللقاحات، مشيراً إلى حرص الوزارة على توظيف التقنيات الرقمية في تحقيق أهدافها لضمان شمولية التأثير ووصولها إلى كافة المستهدفين ورفع كفاءة العاملين على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال

وتُظهر البيانات العالمية أن الإنفلونزا الموسمية تُسجل حوالي مليار حالة سنويًا، مع تسجيل ما بين 290,000 إلى 650,000 وفاة مرتبطة بمضاعفات الجهاز التنفسي، ويستحوذ الأطفال دون سن الخامسة في البلدان النامية على 99% من هذه الوفيات، ما يسلط الضوء على أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والرعاية الصحية في تلك المناطق."