كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق "مختبر دبي للبصائر السلوكية"

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية "مختبر دبي للبصائر السلوكية".

ويهدف المختبر إلى ترسيخ موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي في توظيف البصائر السلوكية لدعم السياسات العامة الذكية، من خلال ربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتعزيز بناء القدرات الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية وصناعة القرار. وذلك ضمن جهود الكلية المستمر نحو تطوير منظومة العمل الحكومي وصناعة السياسات العامة القائمة على الأدلة في إمارة دبي ودولة الإمارات والمنطقة.

خبرة تراكمية

ويأتي المختبر تتويجاً لخبرة الكلية المتراكمة في الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وحرصها على توظيف أحدث المفاهيم والأدوات العلمية لدعم صُنّاع القرار وتعزيز فعالية السياسات الحكومية. وتعزيزاً لدورها كمحرك فكري وبحثي في المنطقة، عبر تقديم حلول مبتكرة، وتنفيذ تجارب ميدانية، وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات الجهات الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي.