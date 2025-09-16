خدمة إصدار جوازات السفر تعود إلى العمل بالقنصلية السودانية في دبي

أعلنت القنصلية العامة لجمهورية السودان في الدولة، عن استئناف خدمة استخراج الجواز الإلكتروني والرقم الوطني بالقنصلية العامة في دبي.

وأشارت القنصلية في بيان رسمي إلى أن جهودها ومساعيها تكللت باستعادة الخدمة تخفيفاً لمعاناة مواطنيها السودانيين.

وناشدت القنصلية جميع السودانيين بضرورة الالتزام التام بنظام الحجز الالكتروني والحضور في التاريخ والزمن المحددين كسباً للوقت وتفادياً للازدحام، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه سيتم إطلاق رابط خاص للتسجيل لمعالجة الحالات الملحّة ومنها (المرضى، أصحاب الهمم، كبار السن، الطلاب بالخارج) وذلك بعد إبراز المستندات الداعمة للطلب.