«الفجيرة للبيئة» تكرم شركاءها بمبادرات برنامج «ازرع الإمارات»

كرمت هيئة الفجيرة للبيئة شركاءها الاستراتيجيين في مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات 2025»، تقديراً لدورهم البارز كداعم لتوجهات الدولة للتنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام.

وقالت أصيلة عبد الله المعلا مديرة الهيئة: «كرمنا شركاءنا في سلسلة من المبادرات النوعية، ومن أبرزها مبادرة «مدارسنا، مؤسساتنا، مساجدنا... خضراء» التي استهدفت زراعة ما يقارب 30 مدرسة ومسجداً ومؤسسة بالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وكذلك من خلال «معرض خضرها» الذي استقطب آلاف الزوار من أفراد المجتمع في الفجيرة، حيث تم خلاله توزيع الأشجار المحلية والمنتجة، لزيادة الرقعة الخضراء في منازلهم ومزارعهم والاعتماد على المنتجات العضوية المحلية، الذي جاء بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث والعديد من المشاتل المحلية والخبراء الزراعيين وجمعية سواعد الإمارات التطوعية».