330 طالباً دولياً يستعرضون ابتكاراتهم التقنية بجامعة دبي

استضافت جامعة دبي بالتعاون مع «سايبر سكوير»، الشركة العالمية المبتكرة في مجال تعليم الذكاء الاصطناعي، الدورة الخامسة من المهرجان الرقمي الدولي، والذي يعتبر أكبر معرض طلابي تقني من نوعه، بمشاركة أكثر من 800 مشارك، من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، حيث استعرضوا ابتكاراتهم التقنية.

وأوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن أكثر من 330 طالباً من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى الصف الـ 12، قدموا مشاريع رائدة في مجالات رئيسية من التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة، والرسوم المتحركة. وأضاف أن المهرجان الدولي الرقمي وفر منصة ذهبية للمبتكرين من الأطفال والشباب لعرض أفكارهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم في مجال التكنولوجيا أمام جمهور عالمي.

وأكد الدكتور البستكي أهمية تعزيز الابتكار لدى طلبة المدارس لاسيما في سن مبكرة، لافتاً إلى أن المهرجان يمثل احتفالاً بالفكر الإبداعي والإمكانات التي يمتلكها قادة المستقبل.

ونالت الطالبة فيغا برافين نايانا من المدرسة الهندية الدولية في عجمان المركز الأول في فئة «المحادثات التقنية»، كما حصل الطالب سيد محمد من مدرسة سادبافانا العالمية بكوزيكود، على أعلى مرتبة شرف ضمن فئة الذكاء الاصطناعي / الروبوتات.