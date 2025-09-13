أمل الحساني.. مسيرة مهنية مميزة بـ 528 شهادة تقدير

برزت المواطنة أمل الحساني، من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، واجهة متميزة في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، إذ أسهمت في تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام، لتصبح الصوت الرسمي لسنوات وواجهة مؤسَستها الإعلامية، بفضل مسيرة مهنية جمعت بين الإنتاج المعرفي، والتطوير المؤسسي، والعمل المجتمعي.

تمتلك اليوم أمل في سجلها المهني أكثر من 528 شهادة تقدير تعكس مسيرة حافلة بالإنجازات المميزة.

رسخت الإماراتية أمل الحساني حضورها في المشهدين الاقتصادي والاتصال الحكومي عبر سجل حافل بالمنجزات النوعية، فقد حرّرت وصاغت أكثر من 7000 خبر صحفي نُشر في وسائل إعلام متعددة، كما أعدت أكثر من 67 عنواناً لمواد فيلمية، وكتبت أكثر من 150 نصاً إعلامياً، ما يعكس خبرتها في إدارة الرسائل وصناعة المحتوى الموجه باحترافية.

لم تقتصر إسهامات الحساني على منصة الإعلام المكتوب؛ فقد تولت التدقيق اللغوي لدليل الهوية البصرية للمؤسسة والدليل التعريفي لجائزة النخبة 2024، وأسهمت في تحرير أعمدة صحفية بعدد من الدوريات المحلية.

كما تركت بصمة واضحة في إعداد تقارير الاستدامة للأعوام 2021 و2022 و2023 و2024 و2025، إلى جانب مشاركتها في إعداد دليل تقييم المقاولين وشركات المقاولات 2024، وأجندة فعاليات «أرض الابتكار» 2023.

وعلى صعيد بناء القدرات قامت الحساني بتدريب وتوجيه أكثر من 15 فرداً من فريق العمل، بما عزز منظومة الاتصال المؤسسي ورفع كفاءة المحتوى وجودته، كما تعد عضواً بارزاً في خمسة فرق رئيسة بالمؤسسة هي فريق التميز المؤسسي، فريق الطوارئ والأزمات خلال كوفيد-19، وفريق الاستدامة، وفريق جائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، وفريق البرنامج الصيفي «قيض الخير»، فضلاً عن مشاركاتها المستمرة في فرق السعادة والتطوع.

امتد أثر الحساني إلى المجتمع من خلال مشاركتها في أكثر من 70 مبادرة تطوعية وإنسانية داخل وخارج المؤسسة، شملت رعاية كبار المواطنين، وزيارة المرضى، ودعم الأيتام، وحملات تنظيف البيئة، حضورياً وافتراضياً عبر المنصات الرسمية لمتطوعي الإمارات.

نالت الحساني جوائز فردية مرموقة، أبرزها جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل تحقيق صحفي على مستوى الدولة في عام 2007، كما حصلت على المركز الأول في مسابقة الكتابة الإبداعية المبتكرة، وجائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء في الدورة الخامسة 2022.

تجسد تجربة أمل الحساني نموذجاً متكاملاً يجمع بين المهنية الإعلامية والالتزام المؤسسي والمسؤولية المجتمعية، والحرص على بناء شراكات مثمرة مع وسائل الإعلام، لتؤكد الدور المتنامي للكوادر الوطنية، ولا سيما المرأة الإماراتية، في قيادة التحول الإيجابي وصناعة تأثير مستدام في منظومة الإعلام والاتصال الحكومي.