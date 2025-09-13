40 موظفاً من «الفجيرة للموارد الطبيعية» يشاركون في برنامج بناء القدرات

كشف المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن إطلاق المؤسسة ممثلة في إدارة الموارد البشرية، الدورة الثالثة من برنامج بناء القدرات الذي تنظمه سنوياً، بمشاركة 40 من موظفي الصف الثاني في كافة الإدارات والمكاتب المؤسسية، حيث تتضمن الدورة هذا العام حزمة من البرامج النوعية تشمل دبلوماً في القيادة وإدارة التغيير، ودبلوماً في جاهزية استشراف المستقبل، وبرنامج المقيم المعتمد في إدارة الموارد البشرية، ودبلوماً في الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات والأمن السيبراني.

وقال، إن عدد المهنيين الذين اجتازوا برنامج «بناء القدرات» في الدورة الأولى والثانية بلغ 162 مهنياً.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الوظيفية وتمكينهم بالمعارف والمهارات الحديثة، بما يعزز من قدرتهم على مواكبة المتغيرات المستقبلية والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكداً أنه استثمار استراتيجي يعزز من نجاح المؤسسة.