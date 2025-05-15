«السكوتر» يتسبب في وقوع 121 حادثاً خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة



أفاد تقرير الحوادث المرورية الصادر عن وزارة الداخلية، بأن درجات «السكوتر» بنوعيها، التي تسير بقوة دفع راكبها، أو التي تعمل عن طريق الطاقة الكهربائية، كانت طرفاً في وقوع 121 حادثاً على طرقات الدولة، خلال السنوات الـ 3 الأخيرة «2022 – 2024».

ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد سجلت تلك الحوادث، إصابات وخسائر في الأرواح، تمثلت في وفاة وإصابة 176 شخاصاً، بواقع 9 حالات وفاة، و167 حالة إصابة، تنوعت بين البليغة والمتوسطة إلى البسيطة. وبحسب الإحصاءات، شهد عام 2022، وقوع 17 حادثاً، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 20 آخرين، بينما شهد عام 2023 ارتفاعاً في عدد الحوادث المرورية لدرجات «السكوتر»، بلغت 46 حادثاً، ونتج عنها وفاة 5 أشخاص، وإصابة 47 آخرين، في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي تسجيل 58 حادثاً، تسببت في وفاة 3 أشخاص، وإصابة 100 آخرين.

وطالبت وزارة الداخلية كافة مستقدمي درجات «السكوتر»، إلى ضرورة الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع، مشيدة في الوقت نفسه بجهود كافة إدارات المرور على مستوى الدولة، في تعزيز مستويات السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وحثت وزارة الداخلية على ضرورة تخفيف سرعة قيادة «السكوتر» في المناطق المزدحمة، وقيادتها في المسارات المسموح بها، بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية، والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

وأشادت بدورها في تكثيف حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات «السكوتر»، ضمن جهودها في تعزيز السلامة المرورية لمستخدميها، وحفاظاً على سلامة المشاة، فضلاً عن دورها في توعية مستخدمي «السكوتر» بكافة أنواعها، بالاشتراطات الضرورية لتعزيز سلامتهم.