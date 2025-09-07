"كي 2 ثينك".. لحظة فارقة في مسيرة قطاع الذكاء الاصطناعي بالإمارات

"كي 2 ثينك – K2 Think" هو نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد على الاستدلال وهو مفتوح المصدر والأكثر تطوراً على مستوى العالم و يعد لحظة فارقة في مسيرة قطاع الذكاء الاصطناعي بالإمارات.

يُعَدّ "الاستدلال" أحد أبرز قدرات الذكاء الاصطناعي اليوم، حيث لا يعزز فقط القدرات المتفوقة للآلة حتى ترى وتسمع وتُبدع، ولكن لتتمكن أيضاً من التفكير بعمق أكبر، وتسهم في إيجاد الحلول لأصعب التحديات وفتح مستويات جديدة من الابتكار والاستكشاف العلمي لصالح البشرية.

ستطلق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و"مجموعة G42 " كي 2 ثينك – K2 Think" خلال الأيام المقبلة والذي صمم ليكون أكثر مرونةً وذكاءً، حيث يجمع بين الأداء المتفوق و"الشكل المضغوط"، مقارنة مع العديد من النماذج الرائدة والتي غالباً ما يضاهيها أو يتفوّق عليها، رغم أنها تفوقه حجماً بعشرة أضعاف.

يقدم ( K2 Think ) نموذجاً أعلى كفاءة وأكثر مرونة وقابلية للتطبيق في العالم الواقعي.

يعزز ( K2 Think ) جهود دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، وسيمثّل إطلاق النموذج لحظة فارقة في مسيرة قطاع الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، حيث يبرهن على قدرة الابتكار مفتوح المصدر والتعاون الصناعي على إعادة رسم ملامح الحقبة المقبلة من الذكاء الاصطناعي.

مميزات "كي 2 ثينك"

- يجمع بين الأداء المتفوق و"الشكل المضغوط"

- أكثر كفاءة ومرونة من النماذج المنافسة

- قابلية للتطبيق في العالم الواقعي

- يدعم الابتكار والبحث العلمي

- يفتح آفاقاً جديدة للاستكشاف وإيجاد الحلول لأصعب التحديات - خطوة فارقة لترسيخ ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي