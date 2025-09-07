بث مباشر لخسوف القمر في الإمارات

تشهد سماء الإمارات الليلة حدثاً فلكياً مميزًاً، حيث يُمكن مراقبة خسوف القمر الكامل مباشرةً.

فيديو

هذه الظاهرة الطبيعية النادرة تجذب هواة الفلك وعشاق السماء، إذ يتحول القمر تدريجيا إلى اللون الأحمر قبل أن يعود إلى لمعانه المعتاد، في مشهد ساحر نادر الحدوث.

المدة والتوقيت

بحسب المراصد الفلكية، سيستمر الخسوف بمراحله المختلفة نحو 5 ساعات و27 دقيقة، فيما تبلغ فترة الخسوف الكلي وحدها حوالي 82 دقيقة (ساعة و22 دقيقة)، ما يجعله من أطول الخسوفات القمرية خلال العقد الأخير.

في الإمارات: يبدأ عند 7:28 مساءً، ويصل إلى أقصاه في 10:11 مساءً، وينتهي تمامًا عند 00:55 صباح الاثنين.

وأكدت جمعية الإمارات للفلك أن الحدث سيكون مرئيا في جميع مناطق الدولة، حيث سيمر القمر بالكامل داخل ظل الأرض، مشيرة إلى أن التوقيت المحلي للمراحل سيكون كالتالي:

7:28 مساءً بداية مرحلة شبه الظل.

8:27 مساءً بداية الخسوف الجزئي.

9:30 مساءً بداية الخسوف الكلي.

10:10 مساءً ذروة الخسوف.

10:53 مساءً نهاية الخسوف الكلي.

11:56 مساءً نهاية الخسوف الجزئي.

00:55 صباحا نهاية الظاهرة بخروج القمر من شبه الظل.

فيديو