موعد أداء صلاة الخسوف في دبي

دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أفراد المجتمع لأداء صلاة الخسوف بعد صلاة العشاء مباشرة في جميع مساجد الإمارة، وذلك تزامنا مع الظاهرة الفلكية النادرة للخسوف الكلي للقمر.

وأوضحت الدائرة أن الخسوف يبدأ عند الساعة 20:27 ويستمر حتى 22:57 بالتوقيت المحلي، حيث سيختفي القمر كليا في ظل الأرض في مشهد كوني مهيب، ينتظره سكان الإمارات لمتابعة هذا الحدث الفلكي الفريد.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن إقامة صلاة الخسوف تأتي في إطار حرص الدائرة على إحياء السنن المؤكدة التي أوصانا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربط المجتمع بآيات الله الكونية التي تدعو للتفكر والتأمل، مشيرا إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع، وترسيخ قيم الإيمان والخشوع.

وأوضح أن صلاة الخسوف ستقام في عدد من مساجد إمارة دبي، مؤكدا أن هذه الشعيرة تحمل رسالة إيمانية وتربوية تعكس عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتذكر المسلمين بضرورة اللجوء إلى الله عز وجل عند حدوث الظواهر الكونية.

ودعت الدائرة المواطنين والمقيمين لزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة المساجد التي ستقام فيها الصلاة.

وتعد صلاة الخسوف من السنن المؤكدة في الإسلام، وتُؤدى عند حدوث ظاهرة خسوف القمر، سواء كان كليا أو جزئيا، ويستحب أداؤها جماعة في المسجد، أو فرادى في البيت.

صلاة الخسوف شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شُرعت عند حدوث آيات كونية مهيبة كخسوف القمر، لتكون تذكيراً للعباد بقدرة الله تعالى وعظمته، ودعوةً صريحة للتوبة والإنابة والرجوع إليه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائها وأرشد الأمة إلى ما يصحبها من دعاء وصدقة واستغفار، تأكيدا على أن هذه الظواهر لا ترتبط بموت أحد أو حياته، وإنما هي آيات ربانية تستوجب التفكر والخشوع.

ويشهد العالم والوطن العربي مساء اليوم الأحد خسوفًا كلياً للقمر يُعرف بـ"القمر الدموي"، حيث يتحول لونه إلى الأحمر أثناء مروره في ظل الأرض، ما يتيح فرصة فريدة لمتابعة هذا المشهد السماوي البديع.