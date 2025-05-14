«الشؤون الإسلامية»: إنجاز خدمات الزكاة خلال 5 دقائق

كشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن أن هناك 4 آلاف جهاز تحصيل للزكاة تم تفعيلها من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع شركات التحصيل، فضلاً عن 10 آلاف جهاز ATM بنكي تم تفعيل الخدمة عليها، تسمح بأداء الفريضة عن طريق الحسابات البنكية.

وقال إن منظومة الخدمات الإلكترونية المتطورة التي قدمتها الهيئة، أسهمت في تسهيل وتسريع زمن تقديم خدمات الزكاة ورفع مؤشرات رضاهم من الخدمات، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن متوسط زمن إنجاز خدمات الزكاة اليوم وصل إلى 5 دقائق فقط.

ودعا كافة المتعاملين من المزكين إلى الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، والتي من شأنها التيسير عليهم في دفع زكاتهم بكل سهولة ودون مشقة، في ظل وجود 5 خدمات مختلفة تمنح المتعاملين سهولة تقديم زكاة أموالهم.

وأفاد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بأن الهيئة عكفت على تسهيل خدمات الزكاة من خلال التطبيقات والأجهزة والمنصات الرقمية الحكومية، مما يسهم في تبسيط إجراءات دفع الزكاة من خلال أكثر من 800 جهاز تم تفعيلها مع شركة الاتصالات لتسهيل خدمة دفع الزكاة، وإدراج خدمة دفع الزكاة في مختلف التطبيقات المصرفية، فضلاً عن إتاحة خدمة دفع الزكاة على 4 منصات رقمية حكومية المختلفة مثل منصت «تم» ومنصة «دبي ناو».

ونوه الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بأن التحديثات التي شهدتها منظومة الخدمات الزكوية في دولة الإمارات كان لها دور مهم في تحسّن جودة الخدمات، وتعزيز جهود الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات في استقبال أموال الزكاة مع الحرص على تحقيق رضا المزكين وإسعاد المستفيدين، وهو الأمر الذي انعكس على تحقيق نسبة 93 % في مؤشر سعادة دافعي الزكاة، ونسبة 90 % في مؤشر سعادة المستفيدين من الزكاة.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم استلامها عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية للوقاف والزكاة، أكثر من 133 ألف معاملة.